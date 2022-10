Nasa ed il progetto "Spritacular" per studiare gli spettri rossi

Il fenomeno

Federica Bianco, chi è l’astrofisica che studierà gli “Ufo” alla Nasa

Il progetto NASA vuole indagare più a fondo su una serie di fenomeni elettrici che si verificano al di sopra dei temporali e producono brevi lampi di luce. Al contempo, mira a mettere in contatto scienziati professionisti con il pubblico che vuole condividere foto o altri documenti. "Le persone catturano meravigliose immagini di sprite, ma vengono condivise sporadicamente su Internet e la maggior parte della comunità scientifica non è a conoscenza di queste acquisizioni", ha affermato il dottor Burcu Kosar, fisico spaziale presso il Goddard Space Flight Center della NASA a Greenbelt, nel Maryland.

In passato

Testimoni oculari di strani lampi di luce sopra i temporali risalgono a centinaia di anni fa, ma è stato solo nel 1989 che il primo evento del genere è stato ripreso dalla telecamera. I ricercatori dell'Università del Minnesota stavano testando una telecamera in condizioni di scarsa illuminazione per un'imminente lancio di un razzo: per puro caso, la loro telecamera ha catturato la prima prova credibile di quelli che ora si chiamano "sprite". Gli scienziati hanno soprannominato questi eventi "sprite", in riferimento alle mitiche creature fiabesche del folklore europeo.