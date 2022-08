2/9 ©Getty

Il nome Artemis è stato scelto per richiamare quello del programma Apollo, che per portò l'uomo sulla Luna per la prima volta. Nella mitologia greca, Artemide era infatti la sorella gemella del dio e una divinità associata al satellite terrestre. Quello per cui è già partito il conto alla rovescia è il primo volo di prova di un razzo senza equipaggio: il decollo è previsto oggi a metà giornata

Nasa, 13 possibili zone in cui l'uomo camminerà sulla Luna