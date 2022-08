Artemis, Parmitano: "Assisteremo a qualcosa che entrerà nella storia"

L’astronauta dell'Esa è intervenuto sull'evento previsto per oggi, alle ore 14,33 italiane, dal Kennedy Space Center in Florida, quando verrà lanciato il razzo verso la Luna. Si tratta della fase iniziale del progetto che punta a riportare l'essere umano sul satellite per poi programmare un viaggio su Marte. Le operazioni potrebbero però essere ritardate, a causa del maltempo ascolta articolo Condividi

"Stiamo per assistere a qualcosa che entrerà nella storia". Lo ha detto, a Sky TG24, l’astronauta dell'Esa Luca Parmitano parlando dell'evento previsto per oggi, alle ore 14,33 italiane, dal Kennedy Space Center in Florida, con il lancio del razzo Artemis verso la Luna. Si tratta di un nuovo, importantissimo, progetto che punta a riportare l'essere umano sul satellite per poi programmare un viaggio su Marte. Le operazioni potrebbero però essere ritardate, a causa del maltempo.

Il ruolo dell'Europa e dell'Italia approfondimento Neil Armstrong, 10 anni fa moriva primo uomo sbarcato sulla Luna. FOTO "C'è molta componentistica europea in questo vettore", spiega l'astronauta. In particolare, parte della capsula è stata costruita in Italia: "Il nostro Paese ha un ruolo straordinario nello Spazio, è uno dei pochi ad avere una filiera completa, abbiamo le industrie e abbiamo i centri di controllo e la capacità di lanciare", spiega Parmitano. Chi andrà sulla Luna? Quando e se torneremo sulla Luna, ci sarà un italiano? E una donna? "Io credo che le parole del direttore generale dell'Esa degli ultimi giorni siano state spero profetiche: sicuramente avremo degli europei nei prossimi anni, avremo certamente in futuro anche una bandiera tricolore sulle missioni Artemis e, perché no, io credo ci siano delle ottime possibilità affinché anche sulla superfice lunare - nell'habitat che costruiremo nei prossimi anni - ci sarà una donna italiana".

Cos'è Artemis approfondimento Nasa, 13 possibili zone in cui l’uomo tornerà a camminare sulla Luna Fra il 1969 e il 1972, 12 astronauti hanno calcato il suolo lunare e, cinquant'anni dopo, Artemis ha fra i suoi obiettivi farlo fare per la prima volta a una donna. Il ritorno degli astronauti sul satellite è stato programmato per il 2025. La prima missione a partire sarà l'Artemis 1 (quella di oggi), cioè un volo di prova del razzo Space Launch System (98 metri) da 322 piedi e della capsula dell'equipaggio Orion che vi si trova sopra. Manichini dotati di sensori prenderanno il posto dei membri dell'equipaggio durante il volo, registrando vibrazioni, accelerazioni e livelli di radiazioni. A seguire ci sarà l’Artemis 2, fase che andrà in scena nel 2024: sarà un volo con equipaggio che orbiterà intorno alla Luna senza atterrare sulla superficie. I quattro membri dell'equipaggio saranno decisi entro la fine di quest'anno. Poi sarà la volta dell’Artemis 3: la terza missione - programmata per il 2025 - sarà la prima a portare astronauti sulla Luna. La Nasa farà atterrare una navicella con equipaggio sul polo meridionale della Luna, dove è stata rilevata la presenza di acqua sotto forma di ghiaccio.