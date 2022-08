Giove, catturate immagini ultra nitide dal telescopio spaziale Webb

Sono dettagli incredibilmente sorprendenti quelli relativi a Giove , emersi in alcune nuove immagini, particolarmente nitide catturate dal telescopio spaziale James Webb, in cui si possono osservare aurore, foschie, anelli e satelliti del più grande pianeta di tutto il sistema solare.

Aurore brillanti e alte foschie

approfondimento

Nel “primo piano” delle immagini ottenute dal telescopio gestito da Nasa, Agenzia spaziale europea (Esa, che ha twittato gli scatti) e canadese (Csa) è possibile ammirare, infatti, le aurore brillanti presenti sopra i due poli e le alte foschie. Poi, in un'altra immagine a campo più largo, ecco che si possono riconoscere i maestosi anelli di Giove e due sue piccole lune, che si stagliano su uno sfondo popolato da galassie. Le immagini, come hanno spiegato gli esperti, sono state catturate lo scorso 27 luglio grazie ai tre speciali filtri a infrarossi della Near-Infrared Camera (NIRCam). In seguito, sono state rielaborate attraverso l’analisi operata da una giovane appassionata di astronomia, Judy Schmidt, che già in precedenza aveva partecipato ai cosiddetti progetti di “citizen science” per l'elaborazione automatica di immagini scattate da un altro famoso telescopio, Hubble.

I commenti degli astronomi

“Non abbiamo mai visto Giove in questo modo: è tutto così incredibile”, ha spiegato l'astronoma Imke de Pater, dell'Università della California a Berkeley, al centro delle osservazioni scientifiche di Giove insieme a Thierry Fouchet, esperto dell'Osservatorio di Parigi. “Non ci aspettavamo davvero che fosse così bello, ad essere onesti. È davvero straordinario che possiamo vedere i dettagli su Giove insieme ai suoi anelli, ai minuscoli satelliti e persino alle galassie in un'unica immagine”, ha sottolineato. Per Fouchet, tra l’altro, le immagini catturate rappresentano la prova della sensibilità e della versatilità della NIRCam. “Rivela le onde luminose, i vortici nell'atmosfera di Giove e contemporaneamente cattura l'oscuro sistema di anelli, un milione di volte più debole del pianeta, così come le lune Amaltea e Adrastea, che sono rispettivamente di circa 200 e 20 chilometri di diametro”, ha commentato.