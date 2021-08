Giove “in opposizione”, il pianeta sarà visibile a occhio nudo

Nella notte tra il 19 e il 20 agosto, gli amanti dell’astronomia potranno ammirare il pianeta Giove a occhio nudo, alla sua massima luminosità. Il “Gigante gassoso” si troverà infatti in opposizione al Sole e alla minima distanza dalla Terra. L’opposizione, cioè il momento in cui Terra, Sole e Giove saranno perfettamente allineati tra di loro, con il nostro pianeta al centro, sarà raggiunta il 20 agosto alle ore 2:00 di notte, mentre la minima distanza si raggiungerà alle ore 7 della mattina. Questo lasso di tempo è il momento migliore per osservare meglio il pianeta ma anche durante le prime ore della notte si avrà un’ottima visuale.