Da studio su idrogeno nuovi indizi sulla struttura interna di Giove

Per ovviare a questi limiti, gli esperti, come descritto nel dettaglio sulle pagine della rivista specializzata Nature , hanno utilizzato l’intelligenza artificiale per imitare le interazioni tra gli atomi di idrogeno.

“L’esistenza dell’idrogeno metallico è stata teorizzata un secolo fa, ma ciò che non sappiamo è come avvenga questo processo, a causa delle difficoltà nel ricreare in un ambiente di laboratorio le condizioni di estrema pressione che si verificano all’interno di un Pianeta , e dell’enorme complessità di previsione del comportamento dei grandi sistemi a idrogeno”, spiega Bingqing Cheng del Cavendish Laboratory di Cambridge, coordinatore dello studio.

I risultati della ricerca

La scoperta suggerisce una transizione graduale tra strati isolanti e metallici nei Pianeti gassosi giganti, quali Giove, Saturno, Urano e Nettuno e offre un nuovo metodo nella risoluzione dei quesiti nel settore della chimica o della scienza dei materiali. “Se l’idrogeno ad alta pressione è supercritico, come suggeriscono le nostre simulazioni, non c’è transizione brusca dove tutte le proprietà del fluido hanno un salto improvviso”, spiega Michele Ceriotti, dell’Epfl. “A seconda della proprietà che sondate e del modo in cui definite una soglia, scoprirete che la transizione si verifica a una temperatura o pressione diversa. Ciò potrebbe conciliare un decennio di risultati controversi di esperimenti ad alta pressione. Esperimenti diversi hanno misurato una differenza leggermente diversa e non sono stati in grado di identificare la transizione in uno stesso punto perché la transizione non è netta”.