Esa: sulla Iss arriva ROBert, il genio robotico di Playmobil

Il robot ha fatto visita all’astronauta Matthias Maurer e si è fatto raccontare da lui com’è la vita nello Spazio: un tour guidato per scoprire le attività quotidiane a bordo dell’Iss, dove si dorme e quali sport si possono praticare mentre si sperimenta “l'assenza di peso” in condizioni di microgravità, la bellezza del panorama. Grazie alla collaborazione tra Playmobil e l'Esa, sono stati prodotti una serie di video didattici per i bambini

ROBert e il tour guidato della Stazione spaziale internazionale

leggi anche

SpaceX, razzo fuori controllo in rotta di collisione con la Luna

A bordo dell’Iss, l’astronauta tedesco ha accompagnato ROBert in un tour guidato. Nel video dell’incontro, ROBert e Matthias Maurer scoprono le attività quotidiane degli astronauti, dove dormono e quali sport si possono praticare mentre si sperimenta “l'assenza di peso” in condizioni di microgravità. Uno dei momenti più belli del video è quando si vede il panorama che si può godere dalla finestra della Cupola, che permette di ammirare il pianeta Terra in un'orbita che si completa ogni novanta minuti. La registrazione del video con Matthias e ROBert è disponibile sul canale YouTube ROBert Knows e sull'account Twitter di ROBert.