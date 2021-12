Pechino ha inviato un documento all'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari dello spazio esterno in cui sostiene che la stazione spaziale cinese Tiangong ha dovuto eseguire manovre evasive per evitare lo scontro con la costellazione di satelliti Starlink del fondatore di Tesla. L’azienda del multimiliardario non ha replicato