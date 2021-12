Tesla, Elon Musk: “Quest'anno pagherò 11 miliardi di dollari di tasse”

"Per coloro che se lo chiedono, quest'anno pagherò più di 11 miliardi di dollari in tasse". Lo twitta Elon Musk tornando così a intervenire su un tema, quello delle aliquote fiscali, che lo ha portato allo scontro con la senatrice democratica Elizabeth Warren, paladina di un inasprimento della pressione fiscale sui “Paperoni”. Inasprimento che chiaramente vede completamente contrario il magnate sudafricano: a più riprese il CEO di Tesla ha parlato di misura totalmente inutile, rilanciando una riduzione della spesa pubblica come soluzione migliore.