Elon Musk su Twitter: "Vorrei lasciare il lavoro e fare l'influencer"

Probabilmente, come già successo per altre esternazioni di Musk in passato, il post non va preso troppo sul serio. Si tratta, piuttosto, di una sua nuova provocazione. Il fondatore e Ceo della società aerospaziale SpaceX ha dichiarato durante una teleconferenza lo scorso gennaio che si aspetta di restare il Ceo di Tesla per "diversi anni". Ma poi ha aggiunto: "Sarebbe bello avere un po’ più di tempo libero a disposizione invece di lavorare giorno e notte, da quando mi sveglio a quando vado a dormire 7 giorni a settimana. Piuttosto pesante".