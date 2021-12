9/10 ©Ansa

"La biodiversità è fondamentale per la salute del nostro pianeta. Il nostro rapporto con la natura migliora con ogni nuova specie, approfondendo la nostra comprensione per rispondere al meglio a un futuro incerto. Mentre continuiamo a combattere il cambiamento climatico e una pandemia, non c’è mai stato un momento più cruciale per proteggere la varietà della vita sulla Terra", ha dichiarato Shannon Bennett della California Academy of Sciences