Stati Uniti dichiarano estinte 23 specie, un altro milione a rischio

Gli Usa hanno dichiarato estinte 23 specie, e lanciano l'allarm: a causa della crisi globale della biodiversità, un altro milione sono a rischio, alcune in pochi decenni.

Tra le specie estinte, secondo i funzionari federali della fauna selvatica, ci sono 22 animali e una pianta. Il picchio dal becco d'avorio, che gli appassionati stavano cercando in Arkansas, è ad esempio scomparso per sempre, così come l'usignolo di Bachman, un uccellino dal petto giallo che un tempo migrava tra gli Stati Uniti sudorientali e Cuba, e anche il Kauai O'o, volatile della foresta hawaiana. Non c'è più speranza nemmeno per otto diversi tipi di cozze d'acqua dolce che un tempo si trovavano nei ruscelli e fiumi dalla Georgia all'Illinois.