Sudafrica, sciame di api uccide 63 pinguini in via d'estinzione

Secondo il funzionario della Fondazione dell'Africa meridionale per la conservazione degli uccelli costieri, le loro carcasse, ritrovate su una spiaggia, avevano segni evidenti di punture di api e nessun'altra ferita

Gli animali facevano parte di una colonia di Simonstown, una località a una quarantina di km a sud di Città del Capo. Attaccati da uno sciame di api, i 63 pinguini africani in via di estinzione non hanno avuto scampo.

Segni evidenti di punture

Secondo il funzionario della Fondazione dell'Africa meridionale per la conservazione degli uccelli costieri, le loro carcasse, ritrovate su una spiaggia, avevano segni evidenti di punture di api e nessun'altra ferita e sul posto sono state trovate anche api morte. L'autopsia ha evidenziato inoltre che i pinguini erano stati punti intorno agli occhi.