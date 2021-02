Iridio in Golfo Messico: prova dell'asteroide che sterminò i dinosauri

Iridio trovato anche nello strato geologico del pianeta

Gli autori sottolineano che l'iridio è stato trovato anche nello strato geologico del pianeta, un'anomalia che potrebbe essere collegata direttamente con l'impatto avvenuto al cratere Chicxulub. "Gli effetti e le conseguenze dell'asteroide - commenta l'esperto - si sono verificati in meno di due decenni. Abbiamo identificato una sezione di circa cinque centimetri in cui le concentrazioni di iridio erano più elevate". Il gruppo di ricerca ha combinato i risultati ottenuti da quattro laboratori indipendenti che hanno confermato le misurazioni ottenute, che hanno evidenziato la presenza di altri elementi associati al materiale presente sugli asteroidi e in altri 52 strati geologici in tutto il mondo. "Abbiamo rilevato anche rocce contenenti zolfo - continua lo studioso - il che suggerisce che l'impatto potrebbe aver contribuito a diffondere lo zolfo in gran parte della superficie terrestre, esacerbando il raffreddamento globale e seminando piogge acide. L'idea di un asteroide come causa dell'evento estintivo di 66 milioni di anni fa è di lunga data, è stata poi man mano confermata dai ritrovamenti nel corso degli anni". "Il nostro lavoro rappresenta un'ulteriore evidenza a favore di questa teoria - conclude Goderis - nei prossimi anni speriamo di aggiungere nuove prove e confermare ulteriormente i dati".