Orme fossili di grandi coccodrilli scoperte nelle Alpi occidentali

Trovate nella zona dell'Altopiano della Gardetta, in provincia di Cuneo. Sarebbero state lasciate circa 250 milioni di anni dopo la grande estinzione di massa

Una nuova scoperta sulle Alpi occidentali estende le nostre conoscenze sul mondo dei dinosauri. Una serie di impronte fossili dalla forma inedita, lasciate 250 milioni di anni fa da grandi rettili preistorici simili a coccodrilli, sono state trovate a 2.200 metri di quota, nella zona dell'Altopiano della Gardetta in provincia di Cuneo.

Orme impresse dopo l'estinzione permotriassica

Secondo gli esperti le impronte sono state impresse pochi milioni di anni dopo la più severa estinzione di massa della storia, quella permotriassica in cui avvenne la scomparsa dell'81% delle specie marine e del 70% delle specie di vertebrati terrestri, e dimostrano che quest'area non era totalmente inospitale alla vita come ipotizzato finora. La scoperta è pubblicata sulla rivista Peer J da geologi e paleontologi del Muse (Museo delle Scienze di Trento), dell'Istituto e Museo di Paleontologia dell'Università di Zurigo e delle Università di Torino, Roma Sapienza e Genova.