Nuova Zelanda, raro kiwi bianco Manukura è deceduto dopo un intervento

Un rarissimo esemplare di kiwi bianco è deceduto in Nuova Zelanda a seguito di un intervento chirurgico.

A darne notizia, in un post su Instagram, è il centro centro nazionale della fauna selvatica di Pukaha dove viveva l'animale.

"Ci mancherà molto", hanno scritto i gestori del centro sul social network. Dolore condiviso anche dagli ambientalisti del Paese, amareggiati per la perdita del primo kiwi bianco mai nato in cattività. L'esemplare femmina, chiamata Manukura, aveva tutte le piume bianche per un raro tratto genetico, il leucismo, ed è stata la prima di tre kiwi bianchi nati a Pukaha nella stagione riproduttiva 2011-12, facendo aumentare vertiginosamente il numero di visitatori del centro.



La storia di Manukura



Manukura era stata portata all'ospedale specialistico Wildbase all'Università di Massey a Palmerston North all'inizio di dicembre dopo che il personale del centro aveva notato una consistente perdita di peso.

I veterinari hanno trovato un uovo non fecondato che non era riuscita a deporre e hanno eseguito due delicate operazioni chirurgiche.

"I veterinari Wildbase hanno operato per rimuovere un uovo sterile che si era bloccato. È stato quindi necessario un ulteriore intervento chirurgico per rimuovere il suo ovidotto e la maggior parte dell'ovaio sinistro. Gli interventi sono andati bene ma non sono bastati a salvare il kiwi malato la cui salute ha continuato a peggiorare nelle settimane successive all'intervento.

Manukura è deceduta pacificamente alle 12.50 del 27 dicembre 2020 con la presenza di ranger e personale veterinario", precisa il centro centro nazionale della fauna selvatica di Pukaha su Instagram.

I kiwi, caratteristici dell'Isola del Nord in Nuova Zelanda, sono una specie a rischio di estinzione e hanno ispirato giocattoli e libri. Manukura nel 2012 è stata immortalata in un libro per bambini scritto da Joy Cowley, che ha tracciato un legame tra l'unicità del kiwi e quella di ogni bambino.