Una staffetta di asteroidi sta passando vicino alla Terra in sicurezza

Nessun pericolo per la Terra

approfondimento

"Questi piccoli corpi celesti capaci di avvicinarsi così tanto al nostro pianeta – ha aggiunto Masi - li scopriamo regolarmente grazie alla nostra capacità di osservazione derivante dalla tecnologia, in continua evoluzione". Come detto, non rappresenta un pericolo per noi. Tutti i passaggi previsti in questi giorni, ha spiegato il responsabile scientifico del Virtual Telescope, "avverranno in assoluta sicurezza: non è la distanza ravvicinata a rappresentare il pericolo in sé quanto il fatto di avere certezza che la distanza sia quella e in questi casi tale certezza l'abbiamo". Dal 12 al 15 ottobre e dal 17 al 19, ha proseguito l'astrofisico, almeno un asteroide è passato vicino alla Terra entro l'orbita della Luna. La mattina del 20 ottobre, alle ore 8,56 italiane, per esempio l'asteroide 2020 UX, della dimensione stimata di circa due metri è passato a una distanza di circa 190 mila chilometri ossia metà di quella dalla Luna.

Gli eventi del 21 ottobre

Un passaggio di un altro asteroide, il 2020 TF6 delle dimensioni di circa 12 metri, era previsto ieri sera alle 21,24 a circa 150 mila chilometri dal nostro pianeta. Il corteo è proseguito alle ore 4,04 di questa mattina con l'asteroide 2020 UA, dimensione stimata di circa 10 metri, che ha transitato a una distanza ravvicinata di 46 mila chilometri. Nel grappolo degli asteroidi protagonisti di questi passaggi ravvicinati, ha rilevato Masi, quest'ultimo è quello che si avvicina di più stando ai dati del Virtual Telescope. Circa due ore dopo, alle 6,18 mattino del 21 ottobre è passato l'asteroide 2020 UY del diametro stimato di circa sei metri: ha transitato a 350 mila chilometri, ossia a una distanza di poco inferiore a quella della Luna.