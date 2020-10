Nasa, stanotte la sonda Osiris-Rex toccherà l'asteroide Bennu

La sonda Osiris-Rex della Nasa toccherà l'asteroide Bennu poco la mezzanotte di martedì 20 ottobre 2020 (gli esperti stimano le 00.12 di mercoledì 21). Si tratterà di un “touch-and-go”: ovvero la sonda “accarezzerà” il corpo celeste soltanto per una manciata di secondi, raccogliendo campioni di roccia vecchi di miliardi di anni da riportare sulla Terra nel 2023. Sul canale You Tube e sul sito della Nasa sarà possibile seguire l’evento in diretta. C’è grande attesa in tutto il mondo perché è la prima volta che gli Stati Uniti tentano un’impresa del genere.