La sonda Nasa Osiris Rex mai così vicina all’asteroide Bennu: solo 40m

La discesa fino a 40 metri dal suolo

Quattro ore dopo aver lasciato la sua orbita a un chilometro di altezza – si legge su Global Science, rivista online edita dall'Agenzia Spaziale Italiana - Osiris Rex ha eseguito la prima manovra di accensione del motore, detta del Checkpoint, a un’altitudine approssimativa di 125 metri sopra la superficie di Bennu. A quel punto la navicella è scesa per altri otto minuti. Con la seconda manovra, Matchpoint, Osiris Rex si è avvicinata di altri tre minuti, arrivando a soli 40 metri dal suolo: mai era stata così vicina alla superficie di Bennu. La navicella, che si trova a poco meno di 300 milioni di chilometri dalla Terra, è programmata dall'omonimo team per portare a termine le prove in autonomia e così farà anche ad ottobre quando inizierà a raccogliere i campioni dell’asteroide per portarli sul nostro pianeta. Questo perché la distanza fa sì che ci siano almeno 16 minuti di ritardo nella ricezione dei segnali radio che occorrerebbero per guidarla.

I ritardi per il Covid-19