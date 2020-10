L’Italia nella missione Nasa su Bennu con lo Star Tracker di Leonardo

Il contributo di Leonardo alla missione

approfondimento

Osiris-Rex, un nuovo studio sulla morfologia dell'asteroide Bennu

Durante tutta la durata della missione, come una “bussola dello spazio”, il sensore d’assetto realizzato da Leonardo fornirà i dati sulla posizione della sonda, grazie alla mappa stellare memorizzata nel suo software, che conta oltre tremila stelle. Lo star tracker calcola in ogni istante – 10 volte in un secondo - l’orientamento del satellite fornendo al computer di bordo le informazioni per tenerlo sulla rotta prestabilita. La sonda ha raggiunto Bennu nel dicembre 2018 e, dopo aver completato una ricognizione globale, si appresta oggi a raggiungere la superficie e raccogliere almeno 60 grammi di materiale. Il campione farà ritorno sulla Terra nel 2023, dove verrà analizzato per caratterizzare la natura, la storia e la distribuzione dei vari minerali e di eventuali materiali organici. Lo studio di Bennu aiuterà gli scienziati a comprendere l’origine del sistema solare, così come i rischi e le risorse provenienti dai corpi celesti che orbitano vicino alla Terra.