Scimpanzé, le loro conversazioni sono simili a quelle umane

Variazioni tra comunità e implicazioni evolutive

"Abbiamo notato una piccola variazione tra le diverse comunità di scimpanzé - commenta Badihi - il che è ragionevole, se si pensa che anche le popolazioni umane gesticolano in modi e tempi diversi. Per noi, i danesi sono i più lenti nel rispondere durante le conversazioni, mentre per gli scimpanzé il primato va alla comunità Sonso, in Uganda. Osservare queste similitudini è davvero affascinante e ci porta a ipotizzare che la comunicazione umana potrebbe non essere così unica come si pensasse in precedenza". Nei prossimi approfondimenti, conclude Hobaiter, si spera di comprendere le strutture conversazionali in altre specie, per capire se esistano caratteristiche condivise con altri animali altamente sociali, come gli elefanti o i corvi.