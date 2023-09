Australia, baby scimpanzé riabbraccia madre dopo morso serpente. VIDEO

Cronaca

Anche giovedì mattina Judy è uscita per prima nel reparto esterno. Ha mangiato qualcosa e si è sdraiata all'ombra, finché non l'ha raggiunta Davidino, lo scimpanzé dominante. Si è alzata per salutarlo e con lui ha percorso un breve tratto, prima di stendersi per l'ultima volta sotto il suo albero