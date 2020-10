Manfredi a Sky TG24: “Investiremo 15 mld in 5 anni per la ricerca”

Sono le parole del ministro dell'Università e della Ricerca a “Progress”. “Abbiamo davanti una sfida fondamentale”, ha detto. “Non solo per far crescere la conoscenza e la competenza, ma perché la ricerca è uno strumento fondamentale per determinare la crescita economica del nostro Paese”

"La nostra idea è di investire quindici miliardi di euro in cinque anni: questo è l'obiettivo che abbiamo come Governo". Sono queste le parole del ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, intervenuto nel corso di “Progress”, su Sky TG24. "Oggi, abbiamo davanti una sfida fondamentale con l'estrema necessità di investire in ricerca. Non solo per far crescere la conoscenza e la competenza nel nostro Paese, ma perché la ricerca è uno strumento fondamentale per determinare la crescita economica del nostro Paese”, ha detto il ministro.

Ricerca - ©Getty