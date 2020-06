Il ministro dell'Università: "Il numero di esami e laureati non è cambiato rispetto allo scorso anno". E sulla ripresa a settembre spiega che ci sarà anche la didattica in presenza. Previsti l'allungamento dell'orario per le lezioni e un maggior numero di aule. L'esame di Stato? "Non si può abolire"

"Il numero di esami e laureati non è cambiato rispetto allo scorso anno. L'università non si è fermata". A dirlo, intervistato a Sky Tg24, è il ministro dell'Università, Gaetano Manfredi, che sottolinea che il periodo di lockdown per il Coronavirus è stato "superato con successo" (GLI AGGIORNAMENTI LIVE). Mentre sul plexiglass nelle aule universitarie garantisce: "No, non ci stiamo pensando" (L'INTERVISTA INTEGRALE: VIDEO).

Manfredi: "Allargheremo no tax area all'università"

Il ministro ha anche spiegato che le tasse universitarie verranno "ridotte a seconda del reddito" e che verrà rafforzato il sostegno alla ricerca. "Interverremo sulle tasse universitarie allargando la no tax area, fino a 20mila euro di reddito Isee non si pagheranno le tasse. Tra 20mila e 30mila ci saranno degli sconti molto importanti e poi ci saranno interventi specifici gestiti dalle singole università per intercettare le famiglie che hanno subito un calo di reddito improvviso e non fotografato dall'Isee".