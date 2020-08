Nanoparticelle antitumorali, nel 2021 al via il progetto “Dirnano”

Gli obiettivi del progetto

approfondimento

Tumore al seno, nuove speranze da una terapia con nanoparticelle

Il progetto, come si legge in un comunicato diffuso sul sito web dell’Università di Padova, partirà con l’idea di “superare l'impasse attualmente esistente che impedisce l’invenzione e l’applicazione efficace di nanomedicine utili alla cura di malattie umane mortali, come la neoplasia maligna”. A raccontare alcuni dettagli riguardanti il progetto ci ha pensato proprio il professor Papini. “La nanomedicina cioè l’idea di costruire e usare piccoli oggetti delle dimensioni intorno a un decimo di micron o meno, per trasportare in modo mirato agenti curativi o per individuare ed eliminare cellule malate o tessuti alterati, ha suscitato grandi entusiasmi, specie nell’ultimo decennio”, ha spiegato l’esperto. “Il Progetto Dirnano che ha per obiettivo l’individuare nanoparticelle antitumorali terapeutiche capaci di trasportare farmaci o stimolanti la risposta immune antitumorale, si attuerà mediante lo studio sistematico delle proprietà di nanoparticelle di varia natura chimica e ricoperte con polimeri, lipidi o pattern molecolari vari”. Tra gli step in programma, ha spiegato ancora il professore, lo studio di come le difese istantanee e preesistenti del nostro organismo, di solito dedicate all’eliminazione di microorganismi o cellule alterate, possano reagire contro una specifica batteria di nanoparticelle. “Vogliamo studiare come certi agenti difensivi del nostro corpo ‘leggono’ la superficie delle nanoparticelle per capire che cosa è riconosciuto come uguale o simile ai microorganismi e perché. Una volta che avremo compreso quali caratteristiche molecolari di superficie favoriscono o meno l’interazione con le proteine di difesa umane avremo uno strumento potente per modulare o dirigere nanoparticelle cariche di agenti terapeutici o diagnostici o contenenti antigeni tumorali verso i loro target cellulari”, ha spiegato ancora Papini.

Alcune istituzioni coinvolte

Il progetto scientifico, come sottolinea l’ateneo patavino, appartiene alla tipologia Marie Skłodowska Curie Action (MSCA) - European Training Networks (ETN), finanziato dalla Comunità Europea nel quadro di Horizon 2020. Tra le numerose istituzioni coinvolte ci saranno anche l’Università di Newcastle, la Fondazione Rioja Salud-Frs e l’Università di Verona.