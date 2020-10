Scoperti venti pianeti super-abitabili, più ospitali della Terra

Le dimensioni dei corpi celesti

Secondo Schulze-Makuch, prima firma, lo studio potrebbe aiutare a concentrare gli sforzi di osservazione con i futuri telescopi spaziali, come il James Webb della Nasa e Plato dell'Agenzia spaziale europea (Esa). "Con i prossimi telescopi spaziali - ha detto - avremo la possibilità di ottenere più informazioni, quindi è importante selezionare alcuni obiettivi". "Dobbiamo concentrarci - ha aggiunto - sui pianeti che hanno le condizioni più promettenti per una vita complessa. Tuttavia, dobbiamo stare attenti a non rimanere bloccati alla ricerca di una seconda Terra perché potrebbero esserci pianeti che potrebbero essere addirittura più adatti alla vita, rispetto al nostro". Anche la superficie abitabile è maggiore di quella della Terra, circa del 10% per quanto riguarda i pianeti individuati. Inoltre, nello studio si apprende che questi mondi alieni potrebbero avere molta acqua ed essere leggermente più caldi della Terra per via di una temperatura media di circa 5 gradi superiore e più umidità.