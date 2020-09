Mese sinodico della Luna, la foto del giorno della Nasa parla italiano

Si intitola “Moon Pairs and the Synodic Month” ed è lo scatto di Marcella Giulia Pace, scelto dall'agenzia spaziale americana come foto astronomica di oggi, 26 settembre 2020

L’Apod (Astronomy Picture of the Day) è un progetto quotidiano attraverso cui la Nasa segnala fotografie astronomiche degne di nota. Ogni giorno, sul sito dedicato al progetto dall’agenzia spaziale americana, uno scatto differente si aggiudica questo prestigioso riconoscimento e oggi, 26 settembre, è l’Italia ad essere protagonista, grazie a “Moon Pairs and the Synodic Month”, di Marcella Giulia Pace.

La scelta della Nasa approfondimento Missione Artemis, la Nasa svela i piani per il ritorno sulla Luna La Nasa ha dunque scelto come foto del giorno quella dell’insegnante di scuola primaria, nata a Ragusa, da tempo appassionata di astronomia e di fenomeni ottici atmosferici e già, in passato, protagonista con le sue fotografie dell’Astronomy Picture of the Day. La foto, ha spiegato Pace in un’intervista all'agenzia Agi, "raccoglie le fasi lunari accoppiate: sotto ad ogni luna sono riportati i giorni esatti di luna crescente e calante, la cui unione genera una immaginaria ‘luna piena’. Ad esempio, la prima immaginaria 'luna piena' è data dall'unione della fase della Luna al suo 17mo giorno con la falce della Luna al secondo giorno". Grazie al suo lavoro, l’insegnante siciliana è riuscita così a catturare il mese sinodico di agosto dello scorso anno, con un lavoro poi ampiamente documentato sul suo sito. “Il mese di agosto 2019 ha contenuto in sé tutte le fasi lunari al completo, un mese sinodico quindi contenuto in un mese di calendario. Altra particolarità è che nello stesso mese si son presentati due nuviluni, un fenomeno che accade ogni 29 mesi. Questa seconda ‘new moon’ in un mese, viene definita Black Moon”, scrive l’esperta. “Ho scelto di tentare, in questo mese, di raccogliere tutta la lunazione completa confidando nella calda e secca estate Siciliana. Così è stato. Sono riuscita a riprendere tutte le fasi giorno per giorno da Ragusa”.

Moon Pairs and the Synodic Month - Marcella Giulia Pace