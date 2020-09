Spazio, contratto Esa Nasa: missione per difendere Terra da asteroidi

L’agenzia spaziale europea ha annunciato la firma di un contratto da 129,4 milioni di euro per la missione Hera, in programma nel 2024, che intende verificare la possibilità di deviare un asteroide potenzialmente pericoloso per la Terra

Nasa e Esa uniscono le forze nella difesa planetaria. L’agenzia spaziale europea ha annunciato la firma di un contratto da 129,4 milioni di euro per la missione Hera, in programma nel 2024, che intende verificare la possibilità di deviare un asteroide potenzialmente pericoloso per la Terra. L’Esa si occuperà della progettazione dettagliata, della produzione e del collaudo di Hera, la prima missione dell'Agenzia per la difesa planetaria. L'Italia, che parteciperà attivamente alla missione grazie al contributo dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi), è tra i sette Paesi partner, accanto a Belgio, Lussemburgo, Portogallo Repubblica Ceca, Romania e Spagna. La missione Hera è nata dall’idea del matematico e astronomo italiano Andrea Milani, uno dei maggiori esperti internazionali di asteroidi, deceduto nel 2018.