Rari e super profondi: i diamanti raccontano il centro della Terra

La composizione chimica e mineralogica

approfondimento

Pubblicato sulla rivista scientifica “Pnas”, lo studio in sostanza spiega la composizione chimica e mineralogica dell’interno del nostro pianeta, partendo da una microscopica sequenza di minerali decifrata in uno specifico cristallo proveniente da una profondità particolarmente elevata. Si tratta di elementi considerati dagli esperti come rappresentativi della composizione mineralogica del nostro pianeta a profondità maggiori di 400 km. In passato, attraverso simulazioni in laboratorio delle condizioni primordiali di pressione e temperatura, si era potuto scoprire come minerali tra cui la bridgmanite e il ferropericlasiosiano siano stati tra i primi a formarsi. Successe man mano che il nucleo terrestre, composto da una lega di ferro e nichel, compiva un processo di solidificazione, a causa del raffreddamento della palla di magma che costituiva il nostro pianeta più di 4.5 miliardi di anni fa. Nonostante queste scoperte però, la composizione chimica e mineralogica dell’interno della Terra era ancora oscura, perché le osservazioni dirette non sono mai riuscite ad approfondire definitivamente la questione. Lo racconta nel dettaglio il sito dell’Università di Firenze, di cui fa parte, tra gli altri scienziati, anche Luca Bindi, ordinario di mineralogia del Dipartimento di Scienze della Terra presso l’ateneo toscano. Ora lo studio tutto italiano ha cercato di dare delle risposte.