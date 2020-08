Hubble, scoperto il mistero dell'oscuramento della stella Betelgeuse

La cronistoria dell’inverno di Betelgeuse

Per capire cosa fosse accaduto alla stella Betelgeuse, il telescopio spaziale Hubble ha seguito in ultravioletto le tracce del magnesio ionizzato. Gli scienziati hanno osservato che lo scorso novembre un’enorme massa di plasma ultra caldo si è sollevata dalla superficie della stella per dirigersi verso la sua atmosfera esterna ed ha poi proseguito per milioni di chilometri. Allontanandosi, il plasma si è raffreddato e si è mutato in polvere ed è stata proprio questa nube di polvere a oscurare per mesi la stella. La ricostruzione è stata messa nero su bianco in un articolo uscito sul The Astrophysical Journal.

Le osservazioni con Hubble

La pubblicazione scientifica riporta lo studio guidato da Andrea Dupree, astrofisica del Center for Astrophysics di Harvard e Smithsonian. “Solo Hubble ci ha fornito una prova di ciò che ha portato all’oscuramento di Betelgeuse” rimarca la scienziata, che poi ripercorre le tappe che hanno portato alla scoperta. “Abbiamo osservato il materiale mentre abbandonava la superficie visibile della stella e si allontanava attraverso la sua atmosfera, prima che si formasse la polvere che l’ha oscurata – spiega -. Abbiamo così visto l’effetto di una regione densa e calda che dal lembo sudest della stella si sposta verso l’esterno. Era materiale da due a quattro volte più luminoso del normale”. “Poi, circa un mese dopo – conclude Dupree - l’emisfero meridionale di Betelgeuse si è oscurato in modo evidente, man mano che la stella appariva più debole. Pensiamo sia possibile che l’emissione rilevata da Hubble abbia prodotto una nube scura”.