Nasa, da Hubble l’immagine della galassia a spirale NGC 1614

Le caratteristiche di NGC 1614

Si tratta, spiegano gli astrofisici direttamente sul sito dedicato ad Hubble, di una galassia in piena attività che si trova a circa 200 milioni di anni luce dalla Terra, incastonata nella costellazione meridionale dell'Eridano. NGC 1614 è il risultato di una passata fusione galattica che ha generato il suo aspetto così particolare, così come è possibile osservare oggi. La collisione cosmica in questione ha generato un flusso turbolento di gas interstellare, partito dalla più piccola delle due galassie coinvolte nella fusione, sino al nucleo di quella più grande, provocando così un'esplosione che si è lentamente diffusa poi verso l'esterno del corpo celeste, attraverso la galassia. A causa del suo passato turbolento e del suo aspetto attuale, gli astronomi classificano NGC 1614 come una galassia particolare, luminosa e a infrarossi. Le galassie di questa tipologia sono tra gli oggetti più luminosi nell'universo ed NGC 1614 è indicata, infatti, come la seconda galassia più luminosa nel raggio di 250 milioni di anni luce dalla Terra.