SpaceX, la Crew Dragon aggancia la Stazione Spaziale Internazionale

In mattinata il comandante Doug Hurley e il pilota Bob Behnken hanno dato alla missione il nome simbolico di Endeavour, in onore di uno degli Space Shuttle e del modulo di comando dell'Apollo 15

La capsula Crew Dragon della SpaceX ha agganciato, con una manovra automatica, la Stazione Spaziale Internazionale alle 16.16 italiane. Al comando della capsula di Elon Musk, in missione per contro della Nasa, c'è Doug Hurley, mentre Bob Behnken ha il ruolo di pilota ( LE FOTO DEL LANCIO )

L'aggancio è avvenuto con tre minuti di anticipo e tutto è andato come previsto. Sono scattati i 12 ganci che assicurano la capsula alla Stazione Spaziale e ora è la volta delle operazioni che entro circa due ore permetteranno di aprire il portello che separa la Crew Dragon dalla Stazione Spaziale Internazionale (Iss). Ad accogliere Doug Hurley e Bob Behnken ci saranno i tre uomini dell'equipaggio della Iss: il comandante Chris Cassidy, della Nasa, e i russi Ivan Vagner e Anatoli Ivanishin.

Oggi dopo otto ore di sonno, seguite alla lunga giornata del lancio avvenuto alle 21,22 italiane di ieri, i due astronauti sono state risvegliati dal centro di controllo a Terra con la canzone dei Black Sabbath "Planet Caravan". Sempre in mattinata i due hanno voluto dare un nome simbolico alla loro missione Demo2: l'hanno chiamata Endeavour, in onore di uno degli Space Shuttle e del modulo di comando dell'Apollo 15.

Il lancio della Crew Dragon

La Crew Dragon, che dopo 9 anni ha consentito agli Usa di riportare uomini nello spazio, è stata lanciata in orbita alle 21.22 ora italiana del 30 maggio dalla piattaforma 39/A, la stessa dalla quale partivano le missioni Apollo per la Luna e gli Shuttle che hanno permesso di costruire la Stazione Spaziale. Il lancio era inizialmente previsto per il 27 maggio, ma era stato rimandato a causa del maltempo.