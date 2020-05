6/15 ©Getty

AstroDoug e AstroBehnken adesso dovranno dimostrare definitivamente che la navetta di Elon Musk è in grado di portare uomini in orbita e di restituire agli Stati Uniti la capacità di portare uomini nello spazio che non avevano più dall'uscita di scena dello Shuttle, nel 2011. Sarà anche l'inizio ufficiale dei voli privati con uomini a bordo