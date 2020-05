Space X, lanciata Crew Dragon: primo storico lancio di azienda privata

La Crew Dragon, stavolta è stata lanciata in orbita. Il decollo della capsula della SpaceX verso la stazione spaziale internazionale è scattato alle 21.22 ora italiana. Crew Dragon è diventata il simbolo che dopo nove anni restituisce agli Stati Uniti la capacità di portare uomini nello spazio. Il veicolo spaziale della società aerospaziale di Elon Musk, inoltre, sancisce inoltre in modo definitivo l'ingresso dei privati nello spazio. Il razzo Falcon 9 e la capsula Crew Dragon, entrambi della SpaceX, sono stati lanciati dalla storica piattaforma 39/A, la stessa dalla quale partivano le missioni Apollo per la Luna e poi gli Shuttle che hanno permesso di costruire la Stazione Spaziale. A bordo ci sono i veterani della Nasa Doug Hurley (54 anni) e Bob Behnken (50).