Mentre i chirurghi lavoravano per asportargli un tumore al cervello, un jazzista ha eseguito alcune melodie al pianoforte dando vita a un piccolo concerto in sala operatoria. È accaduto nei giorni scorsi all’ospedale Bufalini di Cesena, dove i medici hanno utilizzato una tecnica nota come Awake Surgery che permette di operare un paziente mantenuto in condizioni di veglia. L’intervento è durato circa cinque ore e ha permesso di salvaguardare le abilità del giovane musicista.

Operazione da sveglio per preservare le abilità musicali

L’inusuale concerto jazz tenuto nella sala operatoria dell’ospedale Bufalini di Cesena è stato possibile grazie all’Awake Surgery, una tecnica che i neurochirurghi della clinica romagnola hanno perfezionato durante un periodo di studio nel dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Montpellier sotto la guida del prof. Hughes Daffau. A causa di un cancro al cervello, un giovane esperto di jazz rischiava di perdere le proprie abilità musicali: per questo motivo i chirurghi hanno optato per il metodo che consente di mantenere il paziente sveglio durante l’operazione con il duplice obiettivo di asportare la massa tumorale e non danneggiare quelle aree cerebrali cruciali per il linguaggio, il movimento e altre funzioni cognitive. Così, durante l’intervento il jazzista è stato in grado di eseguire alcune melodie al pianoforte elettrico, permettendo oltretutto ai chirurghi di individuare alcune aree del cervello specificamente responsabili delle abilità musicali del paziente.