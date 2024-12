Trapianto di midollo, sanità e carabinieri salvano una vita

Il regalo di Natale

Il trapianto di midollo per molti pazienti oncoematologici rappresenta l’unica speranza in una seconda possibilità di vita. Con una probabilità del 25% di trovare un donatore compatibile tra i familiari consanguinei e di 1 su 100mila tra i donatori volontari iscritti ai Registri dei donatori, per ogni paziente cui si prospetta la necessità di un trapianto si apre un percorso che non sempre ha un lieto fine. Un donatore che sceglie di entrare a far parte del Registro, rimane iscritto fino a 55 anni e donerà solo se richiamato perché compatibile. Nel caso della vicenda di Reggio Calabria, erano trascorsi ben dieci anni dall’iscrizione al Registro: può infatti capitare, che un’attesa di questo calibro, comporti la perdita di alcuni dati personali del donatore, come il numero di telefono o il domicilio. In questo caso, la Biologa ha deciso di rivolgersi ad un Carabiniere amico, consapevole che la presenza capillare dell’Arma sul territorio, avrebbe potuto fare la differenza nella ricerca dei recapiti del donatore. Il militare della Benemerita, in tempi brevissimi, ha avviato una ricerca mirata che ha portato fornito il recapito del donatore. Quest’ultimo, appresa la situazione, non ha esitato a mettersi in contatto con la struttura ospedaliera per confermare la sua disponibilità e donare così il midollo.