Ssn, dal 30 dicembre in vigore le nuove cure gratis o con ticket

Introduzione

Dal 30 dicembre entreranno in vigore le nuove cure e prestazioni garantite dal Servizio sanitario nazionale, in seguito all’aggiornamento dei tariffari per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e protesica (fermi rispettivamente al 1996 e al 1999). Alcuni di questi servizi – che spaziano dalla procreazione medicalmente assistita alle protesi di ultima generazione – saranno gratis.

Le nuove cure gratuite erano attese da quasi otto anni. Il via libera al decreto che ne prevedeva l'applicazione è stato fondamentale per poter usufruire dei Livelli essenziali di assistenza - ovvero le prestazioni garantite dal Servizio sanitario nazionale ai cittadini gratuitamente o con il pagamento di un ticket - aggiornati nel 2017. Al momento, i Lea disponibili sono quelli risalenti al precedente aggiornamento del 2001 e solo poche Regioni hanno deciso di garantire alcune delle prestazioni dei Lea aggiornati al 2017 attingendo da fondi propri. Ciò, denunciano pazienti ed associazioni, ha creato grandi disparità nell'accesso alle cure nelle Regioni