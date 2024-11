Queste le principali novità per l'Assistenza Specialistica Ambulatoriale. Introdotte alcune prestazioni Diagnostiche e Terapeutiche Avanzate, prima sperimentali che ora possono essere erogate in ambito ambulatoriale, come ad esempio alcune forme di radioterapia e terapie biologiche innovative. Prestazioni per la Cataratta e Oculistica: Sono state modificate le tariffe per alcune procedure legate alla cataratta e altre prestazioni oculistiche, per le quali è stata prevista un'integrazione tariffaria per coprire la valutazione anestesiologica