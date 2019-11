Diversi studi condotti negli ultimi anni hanno indagato l’associazione tra l’indice di massa corporea durante l’età adulta e l’incidenza delle neoplasie, dimostrando che l’obesità è correlata a un maggior rischio di contrarre un tumore. Da uno dei più recenti test, condotto dai ricercatori del Cancer Council of Victoria, è emerso che gli adulti che aumentano gradualmente di peso avrebbero una probabilità maggiore fino al 50% di contrarre il cancro rispetto alla persone che mantengono nel tempo un peso sano.

Ma esiste un modo per diminuire il rischio?

Secondo una nuova ricerca presentata durante l’incontro annuale dell’American Society for Metabolic and Bariatric Surgery, in corso a Las Vegas in occasione della Obesity Week 2019, i pazienti affetti da grave obesità potrebbero dimezzare la probabilità di contrarre il cancro perdendo almeno il 20% del loro peso.

Lo studio nel dettaglio

Per compiere lo studio, i ricercatori della University School of Medicine di Portland hanno monitorato un campione di età media di 46 anni composto da 2.107 pazienti sottoposti a intervento di bypass gastrico laparoscopico o bendaggio gastrico.

Confrontando le loro cartelle cliniche, hanno appurato che tra i partecipanti che hanno perso meno del 20% del proprio peso, circa il 6,2% ha contratto un tumore negli anni successivi. La percentuale è al 3,6% per i pazienti che hanno perso almeno il 20%: ciò significa che la perdita consistente del peso ha portato a un dimezzamento del rischio di contrarre un tumore.

I tumori più comuni

Tra i partecipanti, il tumore con più incidenza è stato quello al seno (34%), seguito dal cancro alla tiroide (8,5%) e dal melanoma (7%). Seguono il cancro al colon (6%), al rene (6%), quello uterino (5%) e il tumore al polmone (4%).

"I dati suggeriscono che esiste una soglia di perdita di peso che, se raggiunta, riduce significativamente il rischio di cancro nei pazienti sottoposti a chirurgia bariatrica. Quindi, l'effetto protettivo dell'intervento dipende dal grado di perdita di peso", ha dichiarato Andrea M. Stroud, principale autore dello studio.