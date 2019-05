Oms, al via a Ginevra la 72esima Assemblea mondiale della Salute

A Ginevra, il Palazzo delle Nazioni Unite apre le porte alla 72esima Assemblea Mondiale della Salute, il più importante organo decisionale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Il convegno proseguirà fino al 28 maggio e vedrà la partecipazione, oltre dei 194 Stati che compongono l’Organizzazione, di altri Paesi Osservatori, Associazioni della società, Organizzazioni non governative (ONG), Associazioni della società civile, studenti e Società professionali sanitarie.

Nel corso dell’assemblea gli esperti discuteranno riguardo differenti tematiche legate alla salute globale: dall’accesso ai farmaci, ai programmi sanitari di emergenza, dalle patologie non trasmissibili, agli interventi per promuovere una copertura sanitaria nazionale.

Cos’è l’Assemblea Mondiale della Salute

L’Assemblea Mondiale della Salute è un evento organizzato annualmente per fare il punto sulla salute della popolazione mondiale. L’incontro mira a individuare le maggiori problematiche a livello globale, al fine di proporre degli interventi per contrastarle.

Tra i temi fissati nel programma, gli esperti dell’Oms prenderanno in considerazione l’ultimo bilancio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e quanto stilato dal tredicesimo programma generale di lavoro, 2019-2023, incentrato sulla sanità pubblica e promosso dal Direttore Generale Tedros Adhanom Ghebreyesus.

L’Italia ha proposto all’Oms

Durante la 72esima Assemblea mondiale della Salute, verrà discussa la proposta di risoluzione sulla trasparenza del costo dei farmaci, dei vaccini e di altre tecnologie della salute, presentata dall’Italia all’Oms.

"Il progetto di risoluzione che ho inviato all’Oms nasce dalla necessità di affrontare il tema della mancanza di trasparenza nel settore dei farmaci e in particolare di come si arrivi alla formazione del prezzo”, ha spiegato Giulia Grillo, ministro della Salute, durante una conferenza stampa dedicata, tenutasi il 12 marzo presso l’Auditorio ministeriale di Lungotevere Ripa. A tal proposito, durante l’assemblea, è in programma un side-event incentrato proprio su questa tematica, realizzato grazie alla collaborazione con la Repubblica di Corea.

L’evento “Nutrition4Health”, ideato con il Bangladesh, invece, sposterà l’attenzione su quanto siano legate tra loro la nutrizione, la salute e le patologie non trasmissibili.