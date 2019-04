Oms, salute globale: le donne vivono più a lungo degli uomini

In tutto il mondo le donne vivono più a lungo degli uomini. A rivelarlo è il rapporto dell’Oms World Health Statistics Overview 2019 che ha preso in esame dati del 2016. In generale, dal 2000 l’aspettativa di vita della popolazione è aumentata di 5,5 anni ed è cresciuto anche il tempo che le persone trascorrono in buona salute.

Secondo la Statistica della Salute nel Mondo 2019, gli uomini, dalla nascita, hanno un’aspettativa media di vita pari a 69,8 anni, 62 dei quali in salute.

Il quadro è maggiormente positivo per le donne, con una speranza di vita di 74,2 anni, di cui 64,8 in buone condizioni fisiche e mentali.

Differenti cause di morte tra uomini e donne

Secondo quanto stilato dal rapporto dell’Oms, vi sono differenze anche tra le cause di morte dei due sessi.

"Che si tratti di omicidi, incidenti stradali, suicidi o malattie cardiovascolari gli uomini hanno performance peggiori delle donne”, spiega Richard Cibulskis, l'autore principale del rapporto.

Nello specifico, ben 33 delle 40 cause principali di decesso riducono maggiormente la speranza di vita della popolazione di sesso maschile, rispetto a quella femminile.

Per fare un esempio, un uomo trentenne ha il 44% di probabilità in più rispetto a una donna della stessa età, di decedere per patologie cardiovascolari nell’arco dei 40 anni successivi.

Inoltre, i decessi a seguito di incidenti stradali sono molto più frequenti tra gli uomini e anche il tasso di suicidi è molto più alto (del 75%) per la popolazione di sesso maschile.

Differenze tra i paesi ad alto e basso reddito



Nonostante la longevità delle donne sia superiore a quella degli uomini in tutto il mondo, il divario tra i due sessi è molto meno rilevante nei paesi a basso reddito, dove scarseggiano i servizi sanitari. In questi stati vi è un alto tasso di mortalità materna: 1 donna su 41 decede per cause legate al parto. Nei paesi ad alto reddito, invece, è una donna su 3.300 a morire per causa materna. "Ci sono differenze scioccanti nel rischio di morte materna tra i paesi ad alto e basso reddito”, commenta Samira Asma, Assistant Director General dell'Oms.