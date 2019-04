L'agopuntura possibile alternativa a ormoni per sintomi menopausa

L'agopuntura potrebbe essere una valida alternativa alla terapia ormonale contro i sintomi della menopausa: la sudorazione diurna e notturna, le vampate, gli sbalzi dell’umore, l’affaticamento e il sonno irrequieto.

A sostenerlo è uno studio condotto da un team di ricercatori coordinato da Kamma Sundgaard Lund, dell'Università di Copenaghen, che ha eseguito dei test su un campione di 70 donne.

I benefici dell’agopuntura

Per compiere la ricerca, pubblicata sulla rivista BMJ OPEN, gli esperti hanno valutato i benefici derivanti l’utilizzo dell’agopuntura su donne in menopausa.

Nelle specifico, per un periodo di tempo di cinque settimane, hanno eseguito delle sedute dell'antica pratica terapeutica su metà del campione.

I trattamenti sono stati condotti da personale esperto con più di quattordici anni di esperienza.

La sperimentazione si è conclusa 21 settimane dopo l’inizio della terapia, quando i ricercatori hanno raccolto gli ultimi riscontri dalle pazienti.

È così emerso che l’80% delle donne sottoposte a agopuntura si è dichiarato soddisfatto del trattamento e ha notato un calo sostanziale dei sintomi associati alla menopausa.

"Crediamo che l'intervento con agopuntura sia più rilevante per donne che fanno esperienza di sintomi della menopausa da moderati a gravi. L'agopuntura è un'opzione realistica contro i sintomi della menopausa per donne che non possono o non desiderano assumere la terapia ormonale sostitutiva", spiegano gli esperti.