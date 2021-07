Peperoni: calorie, proprietà e benefici

Tutti i benefici dell'ortaggio dal sapore deciso ed irresistibile, ideale per reintegrare acqua e sali minerali Condividi:

Come le patate, le melanzane e i pomodori, i peperoni appartengono alla famiglia delle Solenacee. I frutti di queste piante sono riconoscibilissimi, dal caratteristico colore giallo e rosso brillante, con una terza variante in commercio che tende al verde ed indica un prodotto non perfettamente maturo. Come i pomodori e le altre specie della stessa famiglia botanica, i peperoni sono stati importati in Europa dal Sud America con i Conquistadores spagnoli. Nelle zone di origine viene coltivato tutto l'anno, in Italia si coltiva d'estate mentre d'inverno è disponibile in serra.

Il peperone è un concentrato di vitamine e svolge molte funzioni utilissime: da quella antibatterica a quella antitumorale fino a quella antiossidante.

Le calorie approfondimento Pomodori: calorie, proprietà e benefici Composto per oltre il 90% di acqua, il peperone fornisce molta energia all'organismo con un apporto di 23 calorie per ogni porzione di 100 grammi. Ottimo per le diete povere di grassi, aumenta il senso di sazietà. Diuretico, poiché contiene acqua che poi va eliminata, aiuta a migliorare l'aspetto della pelle grazie al suo contenuto di carotene. I benefici L'assunzione di peperoni nella dieta consente di integrare rame, ferro, manganese e zinco oltre ad arricchire l'organismo di un concentrato di vitamine essenziali tra cui spiccano la Vitamina A, C, B ed E. Il peperone è un antiossidante naturale ed aiuta il fisico a prevenire ogni forma di invecchiamento ma le proprietà più eccezionali sono quelle antitumorali. Grazie alla capsaicina, che è contenuta in maggiore quantità nelle varietà di peperone e peperoncino piccante, inibisce la formazione delle nitrosammine, composti cancerogeni. Alcuni studi dimostrano come questa capacità del peperone possa prevenire alcune forme di tumore dell'intestino e al cervello.