Quando viene inalato, il monossido entra nei polmoni e da lì si diffonde poi nel sangue, dove attiva un processo di avvelenamento anche a bassissime concentrazioni. "Una volta inalato, il Co si lega all'emoglobina con un'affinità oltre 200 volte superiore rispetto all'ossigeno, formando carbossiemoglobina e compromettendo la capacità del sangue di acquisire e trasportare ossigeno, con conseguente ipossia tissutale - spiega la Società italiana di medicina ambientale - Nelle abitazioni, in condizioni normali, i livelli sono compresi tra 1,5 e 4,5 mg/m3, ma in presenza di processi di combustione, quali sistemi di riscaldamento e di cottura o di fumo di tabacco, e inadeguata ventilazione, le concentrazioni interne possono raggiungere livelli sino a 60 mg/m3".

