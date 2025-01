Monossido di carbonio, il killer silenzioso (che sottovalutiamo)

È tra le cause più frequenti di avvelenamento, lo dicono i tanti casi di cronaca, eppure molti non conoscono i rischi o li sottovalutano. Insieme al dottor Mariano Marmo, direttore dell’UOS Terapia Iperbarica dell’ospedale Cardarelli di Napoli, capiamo le cause e come si può prevenire questa intossicazione