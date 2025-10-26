Offerte Sky
Intossicazione da monossido, due morti in Valle d'Aosta

Cronaca

I corpi sono stati recuperati in tarda mattinata. A dare l'allarme sono stati alcuni parenti. Le vittime sono Giocondo Jacquemod, di 84 anni, e la moglie Adelina Roulet, di 81 anni

Due anziani sono morti a La Thuile, in Valle d'Aosta, a causa di un'intossicazione da monossido di carbonio provocata dal malfunzionamento di una caldaia. I corpi sono stati recuperati in tarda mattinata. A dare l'allarme sono stati alcuni parenti. Le vittime sono Giocondo Jacquemod, di 84 anni, e la moglie Adelina Roulet, di 81 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il 118 e i vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione, la canna fumaria si è sganciata dalla sua sede causando la fuoriuscita del fumo che ha invaso l'appartamento in frazione Buic. 

