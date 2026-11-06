La diastasi addominale è l'allargamento e l'eccessiva separazione della muscolatura retto-addominale centrale: è una patologia che solitamente colpisce le donne dopo la gravidanza, ma che può interessare anche persone sovrappeso, anziani o chi svolge un'attività fisica troppo intensa. Martina Colombari, ex Miss Italia (oggi 51enne) e moglie di Billy Costacurta, ha detto di soffrirne da anni. “Per me non è un problema, non mi dà fastidio, non è un handicap“, ha chiarito. “Esteticamente non è bellissima perché non avrò mai l’addome piatto. Mi è rimasta dopo la gravidanza: ho un buco qui in mezzo, ci passa una mano”.