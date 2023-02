Noemi Bocchi annuncia su Instagram di soffrire di diastasi addominale

“Se le donne da sole sono pura forza, insieme sono uragani!”. In un post Instagram Noemi Bocchi , compagna di Francesco Totti , ha rivelato di soffrire di diastasi addominale , allontanamento dei due muscoli retti dell’addome iniziato dopo i due parti e liquidato da tutti con la frase “ hai partorito, è normale ”. Dopo otto anni dalla seconda gravidanza, Bocchi ha scritto di aver scoperto la natura della patologia grazie ai gruppi Facebook “in cui ci sono donne che con la loro testimonianza danno coraggio ad altre donne ” e che “si sostengono per superare un malessere non capito né dalle famiglie, né dalla società ”. Una volta presa coscienza del problema e intrapreso un percorso di guarigione, Bocchi ha condiviso l’esperienza sui social per raccontare le proprie sensazioni e per sensibilizzare il web, che ha subito reagito con commenti di stima e di supporto. Tra tutte spiccano le parole, accompagnate da due cuori rossi, dell'ex-capitano della Roma: “ Ed io ti sarò vicino ”.

LO SFOGO SOCIAL

“C’è un tempo per ogni cosa...uno per parlare e uno per tacere. Per tutta la vita ho scelto di tacere per proteggermi. Il più delle volte perché non venivo ascoltata dalle persone a me vicine e restare in silenzio era più facile. Tante volte perché mi sono sentita raccontare in ruoli che non mi appartenevano, ma anche i ruoli “scomodi” fanno parte della vita di ognuno di noi e si accettano per svariati motivi” inizia lo sfogo di Bocchi. Dopo aver provato la sensazione di essere “a metà”, la donna ha poi percepito “una parvenza di benessere in cui ho iniziato a sentirmi bene, finalmente”, e alla domanda “mi sto riferendo a ciò che è successo nell’ultimo periodo?”, risponde: “Forse alcune parole fanno pensare di sì e, forse, in parte è anche vero! In realtà mi sto riferendo ad una cosa che riguarda soltanto me e che, poi, ho scoperto riguardare molte donne. Grazie ai loro racconti pieni di Coraggio ho trovato la forza di raccontarvi cosa inizia ad invalidare le mie giornate”. Infine, la rivelazione: “Soffro di Diastasi Addominale”.