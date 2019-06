Caldo, 3 rimedi efficaci conto stanchezza e spossatezza in estate

Durante la bella stagione, la stanchezza e la spossatezza possono manifestarsi con facilità. Ma qual è la loro origine? Per far fronte al caldo e all’afa, l’organismo opera un meccanismo di termoregolazione finalizzato a mantenere costante la propria temperatura interna (attorno ai 36-37°): i vasi sanguigni si dilatano per consentire la dissipazione del calore interno, determinando una riduzione della pressione arteriosa e un minor apporto di sangue al cervello. Questo fenomeno può essere associato alle sensazioni di fatica e sonnolenza tipiche della stagione estiva. Anche la perdita di acqua e sali minerali, in particolare potassio e magnesio, associata alla sudorazione può determinate stanchezza muscolare e difficoltà a concentrarsi, soprattutto se non prontamente reintegrata. Per fortuna, esistono dei rimedi che possono aiutare a vivere meglio l’estate.

Reintegrare l’acqua e i sali minerali

Per evitare gli effetti negativi associati alla disidratazione è importante bere più volte al giorno, anche quando si ha poca sete, garantendo così all’organismo il giusto apporto di acqua e sali minerali. Si tratta di un consiglio valido per tutti, ma particolarmente importante per i bambini piccoli, per le persone con più di 65 anni e per chi pratica un’attività sportiva. Un valido aiuto può arrivare anche dagli integratori di potassio, magnesio e vitamine: la loro assunzione, indicata per chi si sente più stanco e spossato, contribuisce a ridurre l’affaticamento, a migliorare le prestazioni muscolari e a tutelare l’attività delle cellule nervose.

Seguire un’alimentazione corretta

Anche seguire un’alimentazione corretta ed equilibrata aiuta a prevenire la spossatezza e la stanchezza tipiche della stagione estiva. Per mantenere l’equilibrio idrosalino dell’organismo è consigliabile privilegiare alimenti nutrienti e ricchi di liquidi, vitamine e sali minerali, come la frutta e la verdura. Il pesce e i legumi sono una buona fonte di proteine, ferro, potassio e fosforo e non dovrebbero mancare sulla tavola. Gli esperti consigliano anche di consumare una quantità moderata di uova, formaggi e cereali integrali.

Indossare abiti leggeri e chiari

Anche gli amanti delle tonalità scure dovrebbero indossare degli abiti di colore chiaro in estate, possibilmente leggeri e realizzati in tessuti naturali come il cotone, per favorire la traspirazione della pelle e la dissipazione del calore corporeo in eccesso. È comunque consigliabile evitare di uscire nelle ore più calde e limitare l’esposizione al Sole.