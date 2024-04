Cos’è l’allergia alle graminacee? Dai sintomi ai cibi da evitare

L’allergia alle graminacee si può prevenire evitando il contatto con gli allergeni, ovvero i pollini delle graminacee, responsabili della reazione allergica. Gli esperti consigliano, inoltre, di adottare alcune precauzioni utili per ridurre il tasso di allergeni a cui si è esposti, come una frequente pulizia degli ambienti domestici e di lavoro, specie dopo aver aperto le finestre, con particolare cura a poltrone, divani, tappeti, cuscini, letti e biancheria. È inoltre consigliato mantenere un’umidità ottimale nell’ambiente, evitando l’aria troppo secca o troppo umida, e coprire bocca e naso quando si è all’aperto, nei periodi e nei luoghi in cui possono essere presenti graminacee. È opportuno anche evitare il fumo, osservare un'alimentazione equilibrata ed evitare il sovrappeso. Infine, sebbene l'allergia agli alimenti è meno frequente, gli esperti dell’Humanitas consigliano di evitare il consumo di cibi di cui è noto il potere sensibilizzante.

Come spiegato in un approfondimento pubblicato sul portale di Humanitas, rinomato polo medico alle porte di Milano, l’allergia alle graminacee è una reazione anomala del sistema immunitario scatenata dalla presenza nell’aria dei pollini delle piante graminacee nel periodo della fioritura tra marzo e settembre. In particolare, ad essere responsabili della reazione anomala sono le proteine che rivestono i pollini e che, a contatto con le vie aeree, ovvero naso e bocca, inducono il sistema immunitario a produrre anticorpi (le immunoglobuline) e alcune cellule immunitarie (i mastociti) a liberare istamina, favorendo l’infiammazione e i sintomi dell’allergia. Le specie responsabili di questa forma allergica sono molte. Gli esperti parlano di circa 9mila specie diverse, tra cui alcune erbe ed erbacce che crescono spontaneamente. Le più comuni sono frumento, orzo, avena, segale, mais e riso.

I cibi da evitare



Tra i cibi da evitare, l'immunologo Mauro Minelli, responsabile per il Sud della Fondazione di Medicina personalizzata (Fmp), segnala grano, kiwi, pomodoro e melone. Per i soggetti allergici, ha riferito all'AdnKronos, “è fondamentale anche ridurre l'assunzione di cibi che contengono istamina, come nel caso dei formaggi stagionati o di vegetali come pomodori e spinaci, e cibi che rilasciano tale sostanza, come avviene per cioccolata e fragole". Infine, "non bisogna trascurare le reazioni allergiche crociate, le quali si manifestano esclusivamente in quei soggetti che presentino una sensibilizzazione verso allergeni omologhi contenuti tanto nei pollini quanto negli alimenti. Questa è la ragione per cui gli allergici ai pollini delle graminacee possono manifestare i sintomi di allergia con l'assunzione di alimenti come grano, kiwi, pomodoro, melone”.



Diagnosi e trattamento



L’allergia alle graminacee viene diagnosticata con due esami: il prick test e il rast test. Il primo viene svolto contestualmente alla visita allergologica e prevede la posa sulla pelle di gocce di estratti con gli allergeni da testare, che provocano arrossamenti o gonfiori locali quando vi è un sospetto di allergia. Il Rast Test, invece, è un test sierologico per la ricerca di immunogammaglobuline IgE responsabili della reazione allergica. Quanto alla cura, il primo trattamento consiste nell’evitare, quando possibile, l’allergene responsabile della reazione allergica. Per ridurre i sintomi, può essere prescritto l’uso di farmaci broncodilatatori e corticosteroidi (nebulizzati attraverso erogatori spray oppure assunti per via orale sotto forma di compresse) o di antistaminici che bloccano la produzione di istamina e alleviano la maggior parte dei sintomi, oltre a decongestionanti spray e sodio cromoglicato e antileucotrienici, una classe di farmaci per uso orale che può contribuire ad alleviare rapidamente i sintomi della rinite. Utile può essere anche una terapia desensibilizzante o immunoterapia specifica con estratti allergenici. Si tratta di un trattamento di lunga durata (da 3 a 5 anni) che consente di allenare gradualmente la risposta immunitaria tipica della reazione allergica, riducendo numero e intensità degli episodi acuti.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24